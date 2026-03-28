Visita "lampo" del Pontefice, alla vigilia della Settimana Santa. Un viaggio, questo, che porta a compimento l’invito formulato dal Principe Alberto II di Monaco, in occasione dell’udienza in Vaticano del 17 gennaio scorso ascolta articolo

Viaggio apostolico nel Principato di Monaco oggi 28 marzo per Papa Leone XIV. Il Pontefice intorno alle 9 è atterrato all'eliporto di Monaco dove ad accoglierlo c'erano il principe Alberto II e la principessa Charlene. Ancora prima del suo arrivo, il Papa aveva inviato un telegramma al principe monegasco per ringraziarlo dell’accoglienza. "Esprimo la mia profonda gratitudine a Sua Altezza Serenissima, ai membri della Famiglia Principesca, al Governo e all'amato popolo di Monaco per la calorosa accoglienza e la generosa ospitalità che mi sono state riservate durante il mio cammino apostolico", ha scritto Leone XIV, aggiungendo: "Prego che Dio Onnipotente vi benedica tutti con pace e forza, mentre invoco la benedizione divina sul Paese". È il primo Pontefice, in epoca contemporanea, a recarsi nella piccola città-stato, per una visita "lampo" della durata di circa 9 ore, alla vigilia della Settimana Santa. Un viaggio che porta a compimento l’invito formulato dal Principe Alberto II di Monaco, in occasione dell’udienza in Vaticano del 17 gennaio scorso. Leone XIV ha inviato un telegramma anche al presidente francese Emmanuel Macron nel quale ha assicurato le sue preghiere “per la pace e la prosperità della nazione”.

Centinaia di persone accolgono l'arrivo del Papa a Monaco sventolando bandiere del Vaticano - ©Getty

Arrivo al palazzo del Principe Quello nel Principato di Monaco è anche il primo viaggio internazionale del 2026 del Papa. Dopo l'arrivo all'eliporto di Monaco, Leone XIV è stato accompagnato al Palazzo del Principe. Centinaia le persone che salutavano il corteo all'arrivo. Numerosissimi i bambini con indosso un cappellino giallo e la scritta Leone XIV salutano con affetto il Pontefice, tutti sventolando una bandierina con i colori della Santa Sede. Grida di gioia accompagnano l'ingresso dell'auto di Leone. Ad accogliere il Papa, il principe Alberto II, la principessa e i loro figli nel Cortile d'Onore dove si svolge la cerimonia di benvenuto. Quindi dopo gli Inni nazionali, il passaggio in rassegna della Guardia d'Onore, l'Onore alla Bandiera dei Carabinieri del Principe e la presentazione delle rispettive delegazioni, il Papa e il principe entrano nel Palazzo per la visita di cortesia. Nel Salone de Famille si svolge l'incontro privato seguito dallo scambio dei doni e dalle foto ufficiali. Approfondimento Papa Leone XIV: guerre sono scandalo per la famiglia umana

La famiglia reale di Monaco accoglie il Papa al suo arrivo al palazzo del Principe - ©Getty

Il saluto dal balcone del palazzo del Principe Dopo l'incontro privato con Alberto II, il principe e il Papa si sono affacciati dal balcone del Palazzo del Principe per il saluto alla popolazione monegasca. "Affacciata sul Mediterraneo e incastonata fra Paesi fondatori dell'unità europea, la vostra terra ha nella propria indipendenza una vocazione all'incontro e alla cura dell'amicizia sociale, oggi minacciati da un diffuso clima di chiusura e autosufficienza". Il Pontefice si è detto "lieto di trascorrere questa giornata" nel Principato "di essere, così, il primo fra i successori dell'Apostolo Pietro, nei tempi moderni, a visitare" la Città-Stato che si distingue "per il vincolo profondo che la unisce alla Chiesa di Roma e alla fede cattolica".