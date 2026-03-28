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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Media: "Militari Usa feriti in raid Iran su base in Arabia Saudita"

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©Getty

Attacco contro la Prince Sultan: nessuno dei soldati colpiti è in pericolo di vita.  Almeno un velivolo è stato danneggiato

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Secondo quanto riportato da Nbc News e Wall Street Journal, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base in Arabia Saudita. L'attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Nessuna dei feriti è considerato in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l'Iran ha avvertito che avrebbe imposto un "prezzo elevato" per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri.

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