Media: "Militari Usa feriti in raid Iran su base in Arabia Saudita"

Attacco contro la Prince Sultan: nessuno dei soldati colpiti è in pericolo di vita. Almeno un velivolo è stato danneggiato
Secondo quanto riportato da Nbc News e Wall Street Journal, diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base in Arabia Saudita. L'attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Nessuna dei feriti è considerato in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l'Iran ha avvertito che avrebbe imposto un "prezzo elevato" per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri.
Guerra in Iran, ecco qual è la situazione nello stretto di Hormuz
Gli Stati Uniti sono costretti a spostare la portaerei Ford a Creta per riparazioni, mentre nessuna delle navi cacciamine della marina Usa è nella zona dello stretto. Intanto, mentre Trump chiede agli alleati una missione per liberare il tratto di mare, si assiste a una escalation di attacchi sui siti energetici dell’area del Golfo. Anche di questo si è parlato nell'ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24