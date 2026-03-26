Dall'indagine, avviata dalla Commissione Europea il 27 maggio 2025, è emerso che sono quattro le piattaforme che propongono contenuti per adulti a non aver identificato e valutato in maniera diligente i rischi. Secondo l'ente le misure adottate dalle piattaforme, come le autodichiarazioni di maggiore età e gli avvisi sui contenuti non impediscono efficacemente ai minori di accedere a contenuti dannosi