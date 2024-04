Digital services Act: stretta Ue su Pornhub, Stripchat e Xvideos

Questi siti per adulti dovranno presentare valutazioni del rischio, adottare misure di mitigazione per affrontare i rischi sistemici legati alla fornitura dei servizi e rispettare altri obblighi di trasparenza, pubblicità inclusa, dando l'acceso ai propri dati ai ricercatori. La Dsa ha obblighi rafforzati per quelle che vengono designate come piattaforme online molto grandi

Le piattaforme per adulti Pornhub, Stripchat e Xvideos sono ora soggette a una maggiore regolamentazione europea online, a seguito dell'entrata in vigore della legge sui servizi digitali (Digital Services Act, Dsa). Questi siti dovranno ora presentare valutazioni del rischio, adottare misure di mitigazione per affrontare i rischi sistemici legati alla fornitura dei loro servizi e rispettare vari obblighi di trasparenza, inclusa la pubblicità, offrendo accesso ai propri dati ai ricercatori. La Dsa impone obblighi più rigorosi per le piattaforme online molto grandi designate come tali.

Gli stessi obblighi a cui devono sottostare Twitter, TikTok e Zalando

Non solo Twitter, TikTok e Zalando, dunque ma anche Pornhub e le altre due: e forse nulla più dell'obbligo di sottostare alla Dsa dà una misura di quanto sia diffuso il porno online. Le regole si applicano alle grandi piattaforme indicate ai sensi del Dsa quattro mesi dopo la notifica legale della loro designazione. Così le disposizioni aggiuntive per Pornhub e Stripchat entreranno in vigore il 21 aprile, mentre due giorni dopo per XVideos. Le piattaforme designate devono garantire spazi online più sicuri e trasparenti. Identificare e affrontare in modo efficace i rischi sistemici, in particolare quando si tratta di mitigare i rischi per il benessere dei minori, l'amplificazione di contenuti illegali, i sistemi di raccomandazione, ecc. Nel caso dei tre siti porno in questione l'esecutivo europeo ha già sottolineato che verranno monitorati con particolare attenzione gli obblighi e le misure volte a protezione dei minori e per affrontare la diffusione di contenuti illegali.