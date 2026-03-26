Perché la crisi umanitaria in Libano è anche una questione di genere

L’offensiva militare israeliana in Libano ha provocato oltre 1,2 milioni di sfollati, mettendo in crisi il sistema sanitario e lasciando molte donne incinte senza assistenza. Gli ordini di evacuazione costringono le persone alla fuga immediata: per questo alcune donne si sono ritrovate a partorire per strada. Nei rifugi, invece, mancano le condizioni minime di sicurezza e questo espone soprattutto le ragazze al rischio di violenze. Ne ha parlato a Sky Tg24 Insider Anandita Philipose di Unfpa