Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cuba, Onu propone un piano d'emergenza da 94 milioni per il carburante

Mondo
©IPA/Fotogramma

L'obiettivo della proposta è quello di consentire le importazioni energetiche a scopo umanitario sull'isola, mitigando il blocco petrolifero imposto lo scorso gennaio da Donald Trump. "Se la situazione attuale continua e si esauriscono le riserve di combustibile del Paese, temiamo un rapido deterioramento, con la possibile perdita di vite", ha detto Francisco Pichón, coordinatore dell'Onu a Cuba

ascolta articolo

Un piano di emergenza da 94,1 milioni di dollari per Cuba che include il monitoraggio del combustibile. È questa la proposta delle Nazioni Unite per consentire le importazioni energetiche a scopo umanitario sull'isola, mitigando il blocco petrolifero imposto lo scorso gennaio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo Francisco Pichón, coordinatore dell'Onu a Cuba, l'iniziativa punta a mantenere attivi i servizi essenziali. "Se la situazione attuale continua e si esauriscono le riserve di combustibile del Paese, temiamo un rapido deterioramento, con la possibile perdita di vite", ha dichiarato.  

La proposta delle Nazioni Unite

Nel frattempo, l'organizzazione è in trattativa con Washington per trovare un accordo tramite un modello di tracciabilità. "La fattibilità e l'attuazione di questo piano d'azione dipendono ovviamente da soluzioni in materia di combustibile", ha ribadito Pichón. Il progetto va ad ampliare la risposta ai danni del recente uragano Melissa, in un contesto drammatico in cui i cubani subiscono interruzioni di corrente di oltre 20 ore al giorno mentre il governo applica un rigido razionamento.

Vedi anche

Cuba, flotilla all'Avana con 30 tonnellate di aiuti

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Iran, Netanyahu: "Colpire con forza, bene uccisione Tangsiri". LIVE

live Mondo

Israele ha "eliminato" in un attacco il capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane,...

Cuba, Onu propone un piano d'emergenza da 94 milioni per il carburante

Mondo

L'obiettivo della proposta è quello di consentire le importazioni energetiche a scopo umanitario...

Ucraina, nuovo attacco russo con droni nella regione di Odessa. LIVE

live Mondo

Droni russi hanno preso di mira infrastrutture portuali e impianti energetici nella regione di...

Tariq Ramadan, l'islamologo condannato a 18 anni di carcere per stupro

Mondo

L'uomo è stato processato in contumacia a Parigi per aver stuprato tre donne tra il 2009 e il...

Mondo: I più letti