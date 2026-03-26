Cuba, Onu propone un piano d'emergenza da 94 milioni per il carburante

L'obiettivo della proposta è quello di consentire le importazioni energetiche a scopo umanitario sull'isola, mitigando il blocco petrolifero imposto lo scorso gennaio da Donald Trump. "Se la situazione attuale continua e si esauriscono le riserve di combustibile del Paese, temiamo un rapido deterioramento, con la possibile perdita di vite", ha detto Francisco Pichón, coordinatore dell'Onu a Cuba