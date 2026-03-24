Cuba, flotilla all'Avana con 30 tonnellate di aiuti

La nave Maguro, parte della flotilla umanitaria "Nuestra America", ha attraccato a L'Avana con 30 tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, pannelli solari e cibo non deperibile per far fronte alla profonda crisi energetica ed economica a Cuba. Gli aiuti umanitari sono stati raccolti da gruppi di solidarietà in Messico.