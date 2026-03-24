Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cuba, flotilla all'Avana con 30 tonnellate di aiuti

Mondo

La nave Maguro, parte della flotilla umanitaria "Nuestra America", ha attraccato a L'Avana con 30 tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, pannelli solari e cibo non deperibile per far fronte alla profonda crisi energetica ed economica a Cuba. Gli aiuti umanitari sono stati raccolti da gruppi di solidarietà in Messico.

Prossimi video

Nord Corea, Kim Jong Un minaccia ancora la Corea del Sud

Mondo

Danimarca al voto, Frederiksen punta al terzo mandato

Mondo

Tel Aviv, danni e feriti dopo un nuovo strike iraniano

Mondo

Ucraina, attacco di droni e missili russi: diversi morti

Mondo

Iran nega colloqui con Usa, Israele: stop combattimenti il 9 aprile

Mondo

Iran, Trump: negoziati in corso, possibile accordo

Mondo