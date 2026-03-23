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Incidente aereo in Colombia, precipita volo con oltre 100 militari a bordo

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©Getty

Il velivolo si è schiantato al suolo poco dopo il decollo in una zona rurale del dipartimento di Putumayo, nei pressi della località di Puerto Leguízamo

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Un aereo da trasporto Lockheed Martin Hercules C-130 dell'Aeronautica militare della Colombia, con a bordo oltre 100 persone militari, è precipitato il 23 marzo poco dopo il decollo in una zona rurale del dipartimento di Putumayo, nei pressi della località di Puerto Leguízamo. Lo conferma un post sui social del ministro della Difesa Pedro Sanchez "Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica militare colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze armate". 

Soccorsi 48 feriti

"Il numero esatto di morti e le cause dell'incidente non sono ancora stati determinati", ha aggiunto Sanchez. Secondo il generale colombiano Fernando Silva, citato da Reuters, l'aereo trasportava 114 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. Quaranttotto persone sarebbero estrette ferite dai rottami e soccorse. "Spero che non ci siano vittime in questo orrendo incidente che non sarebbe mai dovuto accadere", ha scritto il presidente colombiano Gustavo Petro in un post su X nel quale ha criticato gli ostacoli burocratici che hanno ritardato i suoi piani per rinnovare le forniture militari. "Garantisco che non ci saranno ulteriori ritardi - ha aggiunto - in gioco ci sono le vite dei nostri giovani. Se i dirigenti civili o militari non sono pronti per questa sfida, devono essere rimossi". 

 

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