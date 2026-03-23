Soccorsi 48 feriti

"Il numero esatto di morti e le cause dell'incidente non sono ancora stati determinati", ha aggiunto Sanchez. Secondo il generale colombiano Fernando Silva, citato da Reuters, l'aereo trasportava 114 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. Quaranttotto persone sarebbero estrette ferite dai rottami e soccorse. "Spero che non ci siano vittime in questo orrendo incidente che non sarebbe mai dovuto accadere", ha scritto il presidente colombiano Gustavo Petro in un post su X nel quale ha criticato gli ostacoli burocratici che hanno ritardato i suoi piani per rinnovare le forniture militari. "Garantisco che non ci saranno ulteriori ritardi - ha aggiunto - in gioco ci sono le vite dei nostri giovani. Se i dirigenti civili o militari non sono pronti per questa sfida, devono essere rimossi".