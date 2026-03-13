Guerra Iran, soldato francese ucciso a Erbil. Macron: "Inaccettabile"

Il presidente della Francia su X ha specificato che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del settimobbattaglione cacciatore alpini di Varces. "Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni - ha scritto - porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione"

Un soldato francese, il sergente maggiore Arnaud Frion, è stato ucciso durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. La notizia è stata diffusa su X da Emmanuel Macron, che ha deplorato "un attacco inaccettabile contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015". Il presidente francese ha sottolineato che "la loro presenza in Iraq rientra strettamente nel quadro della lotta al terrorismo", affermando che "la guerra in Iran non può giustificare tali attacchi". Frion faceva parte del settimo Battaglione Cacciatori Alpini di Varces. "È morto per la Francia. Alla sua famiglia, ai suoi fratelli d'armi, voglio esprimere tutto l'affetto e la solidarietà della Nazione", ha dichiarato Macron. "Molti dei nostri soldati sono rimasti feriti. La Francia è al loro fianco e a quello delle loro famiglie", ha assicurato il titolare dell'Eliseo.