Uk, eliminati i membri ereditari dalla Camera dei Lord

La Gran Bretagna archivia una delle vestigia superstiti del passato, con il via libera dato alla legge di riforma promossa dal governo laburista di Keir Starmer ascolta articolo

I pari ereditari britannici non potranno più sedere e votare alla Camera dei Lord dopo l'approvazione definitiva in Parlamento di una legge che ne elimina il ruolo nell'assemblea. Il provvedimento è stato adottato questa settimana ed entrerà in vigore alla fine dell'attuale sessione parlamentare nel corso dell'anno. Secondo il governo, la Camera dei Lord del Regno Unito e il Senato del Lesotho sono gli unici organi legislativi al mondo che mantengono ancora una componente ereditaria. Con l'entrata in vigore della riforma, i 92 pari ereditari che finora potevano votare nella camera alta - tra cui duchi, visconti e conti - perderanno il loro seggio. Potranno riottenerlo solo se nominati pari a vita.

Il governo britannico: "Una delle più grandi riforme del Parlamento” Il governo ha definito la misura "una delle più grandi riforme del Parlamento in una generazione" e ha affermato che completa il processo di riforma della Camera dei Lord avviato dal governo laburista di Tony Blair alla fine degli anni Novanta. "La Camera dei Lord svolge un ruolo vitale nel nostro Parlamento bicamerale, ma nessuno dovrebbe sedere nella Camera in virtù di un titolo ereditato", ha dichiarato la leader della Camera dei Lord, la baronessa Smith, aggiungendo che seguiranno ulteriori riforme, tra cui su pensionamento e partecipazione dei membri. Approfondimento Carlo e Camilla con William e Kate a cerimonia del Commonwealth Day

I pari ereditari Il governo ha sottolineato che l'abolizione dei pari ereditari, definita un sistema "arcaico e antidemocratico", era una delle promesse centrali del programma elettorale. "Il nostro Parlamento deve essere sempre un luogo in cui contano il talento e il merito", ha dichiarato il ministro del Gabinetto di governo, Nick Thomas-Symonds. "Non deve essere una rete di vecchi privilegi né un luogo in cui titoli concessi secoli fa esercitano potere sulla volontà dei cittadini". Il Lord Speaker, Lord Forsyth of Drumlean, ha tuttavia ringraziato i pari ereditari per il loro contributo, sottolineando che molti di loro hanno svolto un ruolo importante nel dibattito parlamentare e nella memoria istituzionale della Camera.