A settembre la Marina degli Stati Uniti ha dismesso l'ultima delle sue quattro navi dragamine specializzate nel Golfo Persico e le ha spedite in America per la demolizione. Ora, secondo quanto riferito, l'Iran starebbe posizionando mine nello Stretto di Hormuz e le uniche navi disponibili per bonificarle sono le navi da combattimento costiere (GUERRA IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Queste, Lcs "Littoral Combat Ship" hanno grossi problemi di affidabilità, tanto da essere ribattezzate dai marinai "Little Crappy Ships" ovvero "piccole navi di merda". Alcuni dei primi modelli sono già stati ritirati dal servizio dopo solo pochi anni. Sono stati definiti uno dei più grandi fallimenti nella storia della cantieristica navale statunitense. La flotta LCS è stata progettata per svolgere due missioni chiave con due diversi pacchetti di hardware e software intercambiabili sulle navi. Uno è per la guerra di superficie e l'altro per le contromisure mine, secondo la Marina. Ma la flotta LCS, composta da circa 30 navi attive, ha avuto una storia di problemi di affidabilità - e alcuni analisti sostengono che siano rilevanti - fin dalla messa in servizio delle prime versioni nel 2008 e nel 2010. I critici definiscono le LCS uno dei più grandi fallimenti nella storia della cantieristica navale statunitense. Alcuni dei primi modelli sono già stati ritirati dal

servizio con solo pochi anni di servizio attivo. Prima dell'inizio della guerra con l'Iran, il monitoraggio della CNN mostrava che tre LCS erano nella regione del Golfo Persico. L'analista Carl Schuster, ex capitano della Marina statunitense, ha affermato che l'impiego delle LCS nello Stretto di Hormuz sarebbe stato "più una trovata pubblicitaria che altro". "La burocrazia della Marina le impiegherà per far sembrare il progetto utile" e "giustificarne i costi eccessivi".