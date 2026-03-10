Il responsabile dell’eparchia di San Pietro Apostolo della città californiana, mons. Emanuel Hana Shaleta, è stato fermato mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti ed è accusato oltre che di riciclaggio anche di appropriazione indebita di denaro. È in corso un’indagine del Vaticano e nel frattempo il Papa ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale ascolta articolo

Il vescovo caldeo dell'eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei negli Stati Uniti, mons. Emanuel Hana Shaleta è stato arrestato giovedì 5 marzo all’aeroporto della città californiana. Il fermo è avvenuto poche settimane dopo l’avvio di un’indagine ordinata dal Vaticano dove sono emerse le accuse di riciclaggio, appropriazione indebita di fondi e di condotta personale impropria. Il Papa ha accettato le sue dimissioni.

Il Pontefice accetta la rinuncia al governo pastorale Il Papa ha accettato martedì 10 marzo la sua rinuncia al governo pastorale che, secondo fonti vaticane, era stata presentata da Shaleta prima del suo arresto. Leone XIV ha nominato amministratore apostolico sede vacante della stessa circoscrizione mons. Saad Hanna Sirop. Potrebbe interessarti 8 marzo, Papa: riconosciamo pari dignità tra uomo e donna