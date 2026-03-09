Parlando del conflitto, il segretario di Stato ha spiegato che le forze americane starebbero cercando di distruggere anche la Marina iraniana. "Ogni singolo giorno questo regime in Iran avrà meno missili, meno lanciatori, le sue fabbriche funzioneranno meno e la sua marina verrà sventrata", ha rimarcato. "Il mondo sarà un posto più sicuro quando il conflitto sarà finito", ha aggiunto Rubio

"Gli obiettivi della missione in Iran sono chiari: distruggere i missili". A dirlo è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, annunciando che non ci sarà “mai più diplomazia sui prigionieri” della guerra in Iran. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, il segretario di Stato ha ribadito l'intenzione da parte degli Stati Uniti di "annientare la capacità del regime iraniano di lanciare missili, distruggendo i suoi missili, i suoi lanciatori e le fabbriche che li producono". Rubio ha poi spiegato che le forze americane starebbero cercando di distruggere anche la Marina iraniana. "Ogni singolo giorno questo regime in Iran avrà meno missili, meno lanciatori, le sue fabbriche funzioneranno meno e la sua marina verrà sventrata", ha rimarcato, aggiungendo che "il mondo sarà un posto più sicuro quando il conflitto in Iran sarà finito".