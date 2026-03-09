Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, Rubio: “L'obiettivo della missione è distruggere i missili e la Marina iraniani"

Mondo
©Ansa

Parlando del conflitto, il segretario di Stato ha spiegato che le forze americane starebbero cercando di distruggere anche la Marina iraniana. "Ogni singolo giorno questo regime in Iran avrà meno missili, meno lanciatori, le sue fabbriche funzioneranno meno e la sua marina verrà sventrata", ha rimarcato. "Il mondo sarà un posto più sicuro quando il conflitto sarà finito", ha aggiunto Rubio

ascolta articolo

"Gli obiettivi della missione in Iran sono chiari: distruggere i missili". A dirlo è stato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, annunciando che non ci sarà “mai più diplomazia sui prigionieri” della guerra in Iran. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, il segretario di Stato ha ribadito l'intenzione da parte degli Stati Uniti di "annientare la capacità del regime iraniano di lanciare missili, distruggendo i suoi missili, i suoi lanciatori e le fabbriche che li producono". Rubio ha poi spiegato che le forze americane starebbero cercando di distruggere anche la Marina iraniana. "Ogni singolo giorno questo regime in Iran avrà meno missili, meno lanciatori, le sue fabbriche funzioneranno meno e la sua marina verrà sventrata", ha rimarcato, aggiungendo che "il mondo sarà un posto più sicuro quando il conflitto in Iran sarà finito". 

FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

L'utilizzo dei droni da parte dell'Iran
1/8
Mondo

Iran, i droni di Teheran e il confronto con Usa, Cina e Ucraina

Negli ultimi giorni sono stati migliaia i droni che Teheran ha lanciato verso i Paesi vicini dove sono presenti soldati statunitensi. Ma quale strategia c'è dietro a questa scelta? Anche di questo si è parlato nella puntata Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 5 marzo 2026

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Iran, Putin si congratula con Mojtaba: "Continuerà l'opera del padre"

Mondo

"Da parte mia - sottolinea il numero uno del Cremlino - vorrei confermare il nostro continuo...

Iran, Tajani: "Finita l'emergenza rimpatri, Maldive unica criticità"

Mondo

Il ministro degli Ester ha spiegato che "l'emergenza rimpatri è finita" e attualmente "l'unico...

Turchia, nuovo missile dall'Iran intercettato dalla Nato

Mondo

Il razzo è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, come...

Nato intercetta missile su Turchia. Raid a Teheran, feriti in Bahrein

live Mondo

Il petrolio sopra i 100 dollari al barile. In rialzo anche il gas. Il G7 valuta il rilascio di...

Mondo: I più letti