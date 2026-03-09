Anthropic fa causa al Pentagono, controversia sull’uso dell’IA

La startup di intelligenza artificiale era stata bollata dal dipartimento di Difesa come rischiosa per la catena di approvvigionamento statunitense. “Queste azioni sono senza precedenti e illegali. La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un'azienda per la sua libertà di parola", hanno commentato da Anthropic ascolta articolo

Si amplifica la tensione tra Anthropic e Pentagono con l’azienda di intelligenza artificiale che, dopo essere stata bollata come rischiosa per gli Usa, ha deciso di fare causa al dipartimento di Difesa statunitense. Il Pentagono nei giorni scorsi aveva indicato la startup come un rischio per la catena di fornitura americana in seguito alle tensioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercito e alla decisione di Anthropic di non rimuovere alcune delle limitazioni all'utilizzo (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Anthropic: “Azioni illegali” Anthropic, come riporta Reuters, ha intentato una causa per impedire al Pentagono di inserirlo in una lista nera per la sicurezza nazionale. Secondo la startup, la designazione era illegale e violava i suoi diritti alla libertà di parola e al giusto processo. “Queste azioni sono senza precedenti e illegali. La Costituzione non consente al governo di esercitare il suo enorme potere per punire un'azienda per la sua libertà di parola", hanno fatto sapere da Anthropic. su insider L’AI può guidare la guerra? Il caso Pentagono-Anthropic