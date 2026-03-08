Offerte Sky
Iran, Nyt: "Il Dipartimento di Stato aggira il Congresso per la vendita di armi a Israele"

Come riferisce il New York Times, il segretario di Stato Marco Rubio ritiene ci sia un'emergenza a seguito della guerra in Iran e, per questo, sarebbe necessaria la vendita immediata di bombe a Israele per circa 660 milioni di dollari. Secondo il quotidiano, è la prima volta nella seconda amministrazione Trump che viene formalmente dichiarata un'emergenza per aggirare il Congresso e vendere armi a Tel Aviv

Il Dipartimento di Stato aggirerebbe il Congresso per la vendita di 20.000 bombe a Israele. A riferirlo è il New York Times citando alcune fonti. Il ministero ha infatti dichiarato che il segretario di Stato Marco Rubio ritiene ci sia un'emergenza a seguito della guerra in Iran e, per questo, sarebbe necessaria la vendita immediata di bombe a Israele per circa 660 milioni di dollari. Secondo le fonti citate dal quotidiano di New York, è la prima volta nella seconda amministrazione Trump che viene formalmente dichiarata un'emergenza, prevista all'Arm Export Control Act, per aggirare il Congresso e vendere armi a Tel Aviv.

L'utilizzo dei droni da parte dell'Iran
Iran, i droni di Teheran e il confronto con Usa, Cina e Ucraina

Negli ultimi giorni sono stati migliaia i droni che Teheran ha lanciato verso i Paesi vicini dove sono presenti soldati statunitensi. Ma quale strategia c'è dietro a questa scelta? Anche di questo si è parlato nella puntata Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 5 marzo 2026

