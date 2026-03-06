La riunione è stata indetta dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, insieme a Ursula von der Leyen e con la partecipazione anche dell'Alta rappresentante Kaja Kallas. La conferenza servirà a “discutere l'ulteriore sostegno dell'Ue e dei suoi Stati membri ai paesi della regione, nonché i modi per porre fine al conflitto in corso" in Iran

Alla luce della "rapida evoluzione" della situazione in Iran, Libano, Israele e nei Paesi del Golfo, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, insieme alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha invitato i leader mediorientali a partecipare a una videoconferenza lunedì 9 marzo alla luce della rapida evoluzione della situazione della sicurezza nella regione. "Questo scambio offrirà l'opportunità di ascoltare le valutazioni dei leader sulla situazione e di discutere l'ulteriore sostegno dell'Ue e dei suoi Stati membri ai paesi della regione, nonché i modi per porre fine al conflitto in corso", fanno sapere dallo staff del presidente Costa. Parteciperà anche l'Alta Rappresentante Kaja Kallas (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)