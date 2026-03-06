Offerte Sky
Iran, lunedì 9 marzo videoconferenza tra vertici Ue e leader mediorientali

La riunione è stata indetta dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, insieme a Ursula von der Leyen e con la partecipazione anche dell'Alta rappresentante Kaja Kallas. La conferenza servirà a “discutere l'ulteriore sostegno dell'Ue e dei suoi Stati membri ai paesi della regione, nonché i modi per porre fine al conflitto in corso" in Iran

Alla luce della "rapida evoluzione" della situazione in Iran, Libano, Israele e nei Paesi del Golfo, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, insieme alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha invitato i leader mediorientali a partecipare a una videoconferenza lunedì 9 marzo alla luce della rapida evoluzione della situazione della sicurezza nella regione. "Questo scambio offrirà l'opportunità di ascoltare le valutazioni dei leader sulla situazione e di discutere l'ulteriore sostegno dell'Ue e dei suoi Stati membri ai paesi della regione, nonché i modi per porre fine al conflitto in corso", fanno sapere dallo staff del presidente Costa. Parteciperà anche l'Alta Rappresentante Kaja Kallas (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione

