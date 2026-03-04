Nave iraniana affondata da un sottomarino Usa in Sri Lanka: 80 morti

La fregata Iris Dena, con a bordo marinai iraniani, è stata affondata da un siluro statunitense. A confermarlo è stato il capo del Pentagono Hegseth. Le autorità dello Sri Lanka sono intervenute sul posto ma la nave era già affondata: 32 marinai sono stati tratti in salvo mentre altri 148 risultano dispersi ascolta articolo

Almeno 80 persone sono morte nell'attacco di un sottomarino statunitense contro una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano, la Iris Dena, al largo dello Sri Lanka. Il Paese ha subito avviato le operazioni di soccorso in mare portando in salvo 32 marinai che, come reso noto dal ministro degli Esteri, Vijitha Herath, sono stati trasferiti in ospedale sulla terraferma. Stando alle prime informazioni, ci sono almeno altri 148 uomini che al momento risultano dispersi. (CRISI IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Fregata Iris Dena affondata "Abbiamo trovato delle persone che galleggiavano sull'acqua, le abbiamo salvate e, più tardi, quando abbiamo indagato, abbiamo scoperto che quelle persone provenivano da una nave iraniana", ha detto il portavoce della Marina dello Sri Lanka, Budhika Sampath, ripreso dalla Bbc. La fregata Iris Dena era completamente affondata e rimaneva solo una chiazza di petrolio quando le imbarcazioni di soccorso della marina si sono avvicinate. Leggi anche Missile dall’Iran verso la Turchia, cos’è successo e le reazioni

©Getty