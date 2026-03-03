La seduta ha scatenato polemiche perché la moglie del presidente Usa non ha fatto alcun riferimento diretto al conflitto in corso in Iran, limitandosi a esprimere cordoglio per le vittime

Per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite, una first lady ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza: è toccato a Melania Trump, che ha guidato la seduta nel mese in cui gli Stati Uniti detengono la presidenza di turno. La seduta ha scatenato polemiche perché la moglie del presidente Usa non ha fatto alcun riferimento diretto al conflitto in corso in Iran (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), limitandosi a esprimere cordoglio per le vittime.

Incontro dedicato a bambini nei conflitti e ruolo dell'AI

La riunione si è svolta in un clima teso, mentre dal Medio Oriente arrivavano notizie drammatiche, tra cui quella del bombardamento di una scuola in Iran ricordato dalla vicesegretaria generale Rosemary Di Carlo. L’incontro era dedicato ai bambini nei conflitti armati e al ruolo delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale nell’educazione. Melania ha sottolineato che "il valore attribuito all’istruzione definisce il sistema di valori di una nazione" e ha invitato a rendere l’AI accessibile anche nelle aree più remote, come strumento di conoscenza e pace.