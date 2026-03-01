"Ieri il console e viceconsole a Dubai sono stati all'aeroporto e stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni con cui siamo in contatto", ha detto il ministro parlando nel punto stampa alla Farnesina. Gli italiani "sono tutti assistiti e sistemati in alberghi, tutto garantito dal governo degli Emirati Arabi Uniti". Lo stesso anche ad Abu Dhabi, ha aggiunto

In una conferenza stampa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto il punto sulla situazione in tutta l’area mediorientale, dove si trovano migliaia di italiani. In questo momento, la situazione di "maggiore incertezza" per quanto riguarda i connazionali bloccati in Medio Oriente è a Dubai, ha detto, assicurando che il consolato è operativo e gli italiani nel Paese sono tutti assistiti. "Ieri il console e viceconsole a Dubai sono stati all'aeroporto e stiamo assistendo anche i gruppi di giovani minorenni con cui siamo in contatto", ha dichiarato parlando nel punto stampa alla Farnesina. Gli italiani "sono tutti assistiti e sistemati in alberghi, tutto garantito dal governo degli Emirati Arabi Uniti", ha sottolineato. Lo stesso anche ad Abu Dhabi, ha aggiunto ( SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG ).

Il supporto della Farnesina

L'ambasciata italiana a Teheran "rimane operativa e assiste tutti gli italiani" presenti in Iran, che sono "circa 400 stanziali e una settantina non iscritti all'Aire", ha aggiunto il ministro che non ha nascosto la preoccupazione per il rientro in patria dei circa mille turisti bloccati in Medio Oriente dall'attacco all'Iran. "Siamo preoccupati per l'alto numero di italiani che devono rientrare nel Paese", ha detto dopo la riunione d'emergenza alla Farnesina con tutti i diplomatici dell'area. "Non ci sono pericoli per la loro incolumità, sono seguiti", ha assicurato.

"Dipenderà dalle scelte dell'Iran casa accadrà e quanto dureranno gli attacchi americani e israeliani", ha dichiarato Tajani.