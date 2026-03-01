Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, l'appello del Papa: "Fermare la spirale di violenza prima che diventi una voragine"

Mondo
©Getty

"Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche", ha detto il Pontefice nel corso dell'Angelus. "La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico"

ascolta articolo

Nel corso del tradizionale Angelus domenicale Papa Leone ha rivolto un appello per la de-escalation in Medio Oriente, all'indomani dell'offensiva lanciata da Stati Uniti e Iran per rovesciare il regime a Teheran. "Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche", ha detto il Pontefice. "La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico".

"Diplomazia ritrovi il suo ruolo e sia promosso bene dei popoli"

"Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi", ha ribadito il Pontefice,  "rivolgo alle parti coinvolte l'accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile". "Che la diplomazia ritrovi il suo ruolo e sia promosso il bene del popoli" - ha proseguito il Pontefice nel post Angelus - "che anelano a una convivenza pacifica fondata sulla giustizia. Continuiamo a pregare per la pace". "In questi giorni" - ha anche detto - "arrivano inoltre notizie preoccupanti di scontri tra Pakistan e Afghanistan, elevo la mia supplica per un ritorno urgente al dialogo, preghiamo insieme affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo, solo la pace dono di Dio può sanare le ferite tra i popoli". 

Leggi anche

Nuovi raid su Iran che risponde: colpiti Paesi Golfo e aeroporto Dubai
FOTOGALLERY

©Getty

1/9
Mondo

Dubai sotto attacco iraniano: droni intercettati e incendi in città

La rappresaglia di Teheran ha interessato anche l'isola artificiale Palm Jumeirah dove si è alzata una densa colonna di fumo da un hotel in fiamme. Presi di mira anche il porto e l'aeroporto. Apprensione per alcuni studenti italiani

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

L’Iran risponde, da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran

Mondo

Dopo i radi lanciati da Usa e Israele sull’Iran, il 28 febbraio, Teheran ha reagito...

Nuovi raid su Iran che risponde: colpiti Paesi Golfo e aeroporto Dubai

live Mondo

Prosegue l'operazione congiunta Usa-Israele in Iran. La Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa...

Iran, da Khamenei a ministro Difesa: chi sono le vittime dell'attacco

Mondo

Dopo settimane di tensioni crescenti, il 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un...

Proteste in Iran, almeno 9 morti in assalto consolato Usa in Pakistan

Mondo

In piazza Enghelab, per lo più vestiti di nero e sventolando ritratti di Khamenei, i...

Zelensky: "Regime Iran complice Putin". Mosca: responsabili pagheranno

live Mondo

"Anche se l'Ucraina non ha mai minacciato l'Iran, il regime iraniano ha scelto di diventare...

Mondo: I più letti