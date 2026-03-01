"Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche", ha detto il Pontefice nel corso dell'Angelus. "La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico"

Nel corso del tradizionale Angelus domenicale Papa Leone ha rivolto un appello per la de-escalation in Medio Oriente, all'indomani dell'offensiva lanciata da Stati Uniti e Iran per rovesciare il regime a Teheran. "Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche", ha detto il Pontefice. "La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico".