Bolivia, aereo militare si schianta a El Alto: almeno 20 morti e diversi feriti

Secondo il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Pavel Tovar, il velivolo della Forza aerea boliviana, carico di banconote nuove e valori, è uscito dalla pista aeroportuale travolgendo diversi veicoli lungo la zona di La Costanera. Come riferiscono alcuni media locali, in quelle ore si sarebbero registrate condizioni meteorologiche avverse

Un aereo militare si è schiantato a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia che sovrasta La Paz. Almeno 20 persone sono morte e si registrano numerosi feriti. Secondo il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Pavel Tovar, il velivolo della Forza aerea boliviana, carico di banconote nuove e valori, è uscito dalla pista aeroportuale travolgendo diversi veicoli lungo la zona di La Costanera. Come riferiscono alcuni media locali, in quelle ore si sarebbero registrate condizioni meteorologiche avverse. L'aereo, un Hércules C-130 con matricola FAB-81, è rimasto completamente distrutto provocando vittime e feriti, poi trasferiti all'ospedale Norte, e ingenti danni materiali. In via preliminare sono stati segnalati anche almeno 15 veicoli coinvolti.

L'incidente aereo

Come ha riportato l'emittente Unitel citando il Ministero della Difesa, il velivolo trasportava nuove banconote destinate all'interno del Paese. Alcuni video diffusi sui social mostrano scene di caos, con persone accorse sul luogo dell'incidente che raccoglievano il denaro sparso sull'asfalto dopo l'impatto. Le autorità intervenute hanno allontanato la folla utilizzando getti d'acqua. Nel frattempo, la compagnia di bandiera Boliviana de Aviación ha annunciato la chiusura temporanea dell'aeroporto internazionale di El Alto, precisando che l'aereo coinvolto non apparteneva alla propria flotta. 

