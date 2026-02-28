Un aereo militare si è schiantato a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia che sovrasta La Paz. Almeno 20 persone sono morte e si registrano numerosi feriti. Secondo il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Pavel Tovar, il velivolo della Forza aerea boliviana, carico di banconote nuove e valori, è uscito dalla pista aeroportuale travolgendo diversi veicoli lungo la zona di La Costanera. Come riferiscono alcuni media locali, in quelle ore si sarebbero registrate condizioni meteorologiche avverse. L'aereo, un Hércules C-130 con matricola FAB-81, è rimasto completamente distrutto provocando vittime e feriti, poi trasferiti all'ospedale Norte, e ingenti danni materiali. In via preliminare sono stati segnalati anche almeno 15 veicoli coinvolti.