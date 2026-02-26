Secondo il Tribunale delle Imprese di Bruxelles, ogni passeggero ha diritto a portare gratuitamente a bordo un bagaglio di dimensioni e peso ragionevoli da collocare sotto il sedile. La Corte ha respinto l'idea che le compagnie aeree debbano includere nella tariffa base un bagaglio più grande da riporre nelle cappelliere. "Questa sentenza tutela le tariffe basse e la libertà di scelta dei consumatori belgi" dichiara Dara Brady di Ryanair ascolta articolo

La compagnia low cost Ryanair ottiene l'ultima parola sulla policy del bagaglio da riporre "sotto il sedile". La decisione del Tribunale delle Imprese di Bruxelles del 28 gennaio diventa definitiva e vincolante dopo che l'associazione di consumatori Test Achats ha scelto di non presentare ricorso. La sentenza conferma che la politica della compagnia irlandese sui bagagli a mano è pienamente conforme al diritto UE e alla giurisprudenza Vueling della Corte di giustizia.

I giudici Bruxelles confermano policy su bagagli a mano Secondo i giudici, ogni passeggero ha diritto a portare gratuitamente a bordo un bagaglio di dimensioni e peso ragionevoli da collocare sotto il sedile, idoneo a contenere gli effetti personali e conforme ai requisiti di sicurezza. La Corte ha respinto l'idea che le compagnie aeree debbano includere nella tariffa base un bagaglio più grande da riporre nelle cappelliere. "Non si può sostenere che Ryanair non rispetti l'articolo 23 del regolamento 1008/2008", si legge nella sentenza, che ribadisce come nè il regolamento nè la giurisprudenza impongano il trasporto gratuito di bagagli superiori alle dimensioni fissate dal vettore. La decisione allinea il Belgio a una serie di pronunce in tutta l'UE - tra cui quelle del Consiglio di Stato italiano, dei tribunali di Berlino e di diverse citta' spagnole (Barcellona, Valencia, Valladolid, Siviglia e Madrid) - che hanno confermato la legittimità della policy Ryanair e la libertà delle compagnie di fissare prezzi per servizi opzionali come i bagagli piu' grandi o da stiva.