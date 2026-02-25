Il deputato democratico è stato allontanto per la sua protesta contro il post razzista, ripubblicato dal presidente americano su Truth, nel quale Barack e Michelle Obama erano raffigurati come delle scimmie

Il deputato democratico Al Green è stato cacciato dal Congresso americano per aver agitato un cartello con su scritto 'I neri non sono scimmie', durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump. Il cartello si riferiva al post razzista, ripubblicato dal presidente americano su Truth, nel quale Barack e Michelle Obama erano raffigurati come delle scimmie.

Le parole di Green: "Credo che Trump abbia capito il messaggio"

Green è stato allontanato durante il discorso e fuori dall'aula ha detto: "Volevo che qualcuno affrontasse Trump e gli facesse capire che i neri non sono scimmie, che i neri non tollereranno questo tipo di comportamento. A giudicare dall'espressione sul suo volto, ha capito il messaggio e spero che altri gli dicano lo stesso affinché smetta di comportarsi in questo modo”.