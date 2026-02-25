La Sala stampa vaticana ha annunciato oggi tre nuovi viaggi apostolici di papa Leone XIV. Il Pontefice sarà il 28 marzo prossimo nel Principato di Monaco. Dal 13 al 23 aprile sarà in Africa, dove visiterà Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Infine, dal 6 al 12 giugno papa Leone sarà in visita in Spagna. In Algeria il Pontefice si recherà ad Algeri e Annaba dal 13 al 15 aprile, a Yaoundè, Bamenda e Douala dal 15 al 18 aprile, a Luanda, Muxima e Saurimo dal 18 al 21 aprile e a Malabo, Mongomo e Bata dal 21 al 23 aprile. I programmi più dettagliati dei viaggi apostolici saranno resi noti più avanti, fa sapere la Sala stampa vaticana.