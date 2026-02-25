Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, da oggi 25 febbraio obbligo di ETA per turismo e soggiorni brevi

Mondo
©Getty

Tutti gli italiani che desiderano recarsi nel Regno Unito per turismo o soggiorni brevi dovranno dotarsi della nuova Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). L’innovazione riguarda anche cittadini di altri Paesi europei e si applica per viaggi fino a sei mesi, mentre chi ha già uno status di residenza o doppia cittadinanza britannica resta escluso. L’ETA, associata al passaporto, promette un procedimento rapido ma richiede attenzione ai canali ufficiali per evitare costi extra

ascolta articolo

Da oggi, mercoledì 25 febbraio, tutti i cittadini italiani che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo o soggiorni brevi devono essere in possesso di un’ETA, collegata al passaporto. La validità dell’autorizzazione è di due anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore a questo periodo. La carta d’identità, sia cartacea sia elettronica, non è più sufficiente per l’ingresso. Le compagnie aeree verificheranno i documenti prima della partenza, e chi non possiede l’ETA potrebbe essere bloccato all’imbarco.

Come richiedere l’ETA

L’ottenimento dell’ETA è semplice e veloce. Si può fare tramite l’app ufficiale UK ETA o sul sito Gov.uk/ETA al costo di 16 sterline. Nella maggior parte dei casi la decisione è automatica in pochi minuti, ma si consiglia di prevedere fino a tre giorni lavorativi per eventuali controlli aggiuntivi. È fondamentale affidarsi solo ai canali ufficiali, evitando siti non istituzionali che applicano costi maggiorati.

Chi è escluso dall’obbligo

Non devono richiedere l’ETA:

  • Cittadini italiani con status di immigrazione nel Regno Unito, come EU Settled Status o Pre-Settled Status, o possessori di visti di lavoro/studio. Devono comunque aggiornare i dati sul proprio account UKVI.

  • Cittadini con doppia cittadinanza italiana-britannica (inclusi i figli). In questo caso l’accesso al Regno Unito avviene tramite passaporto britannico valido oppure passaporto italiano con un Certificate of Entitlement.

Distinzione tra turismo e soggiorni per studio/lavoro

Per chi viaggia per studio o lavoro resta necessario ottenere il visto elettronico (eVisa). Tutti i titolari di eVisa, inclusi minori, devono creare un account UKVI per gestire il proprio visto e aggiornare i dati del passaporto. 

Leggi anche

Uk, Ramadan aperto a tutti: “Ogni pasto condiviso dà speranza"

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, 4 morti e 10 feriti in raid Kiev su regione russa di Smolensk

live Mondo

Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi...

Iran: "Grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste". LIVE

live Mondo

"Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai...

Parigi, Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre

Mondo

Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay prende il posto...

Trump nel discorso su Stato dell'Unione: "Su dazi decisione infelice"

Mondo

Il presidente Usa batte il record di Bill Clinton per il più lungo discorso sullo Stato...

Guerra Ucraina, Witkoff: “Possibile incontro Zelensky-Putin”.

Mondo

"Crediamo molto in questo incontro nel quale andrebbero risolte le questioni relative ai...

Mondo: I più letti