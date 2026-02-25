Tutti gli italiani che desiderano recarsi nel Regno Unito per turismo o soggiorni brevi dovranno dotarsi della nuova Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). L’innovazione riguarda anche cittadini di altri Paesi europei e si applica per viaggi fino a sei mesi, mentre chi ha già uno status di residenza o doppia cittadinanza britannica resta escluso. L’ETA, associata al passaporto, promette un procedimento rapido ma richiede attenzione ai canali ufficiali per evitare costi extra

Da oggi, mercoledì 25 febbraio, tutti i cittadini italiani che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo o soggiorni brevi devono essere in possesso di un’ETA, collegata al passaporto. La validità dell’autorizzazione è di due anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore a questo periodo. La carta d’identità, sia cartacea sia elettronica, non è più sufficiente per l’ingresso. Le compagnie aeree verificheranno i documenti prima della partenza, e chi non possiede l’ETA potrebbe essere bloccato all’imbarco.