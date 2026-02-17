Dal oltre 10 anni il Ramadan Tent Project organizza pasti condivisi, dopo il tramonto, quando si interrompe il digiuno. E lo fa in luoghi simbolo del Regno Unito: da Cambridge a Trafalgar Square fino a Silverstone, per unire persone di fedi e culture diverse. "I nostri eventi attraggono musulmani e non musulmani, persone di ogni età e provenienza che partecipano perché apprezzano il dialogo", spiega, a Sky TG24, Omar Salha, fondatore e CEO di Ramadan Tent Project