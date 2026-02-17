Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

In Uk c’è un progetto per il Ramadan aperto a tutti: "Ogni pasto condiviso dà speranza"

Federica Villa

Federica Villa

©Getty

Dal oltre 10 anni il Ramadan Tent Project organizza pasti condivisi, dopo il tramonto, quando si interrompe il digiuno. E lo fa in luoghi simbolo del Regno Unito: da Cambridge a Trafalgar Square fino a Silverstone, per unire persone di fedi e culture diverse. "I nostri eventi attraggono musulmani e non musulmani, persone di ogni età e provenienza che partecipano perché apprezzano il dialogo", spiega, a Sky TG24, Omar Salha, fondatore e CEO di Ramadan Tent Project

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ