L'Islanda potrebbe votare ad agosto per riprendere i negoziati per l'adesione all'Ue

Mondo

È quanto riporta il sito Politico, secondo cui il nuovo contesto geopolitico ha portato il Paese a ridare slancio ai colloqui che erano stati congelati nel 2013

L’Islanda sta valutando di anticipare già ad agosto un referendum sulla riapertura dei negoziati per l’adesione all’Unione Europea, accelerando una tabella di marcia che il governo aveva inizialmente fissato entro il 2027. E' quanto riporta il sito Politico, secondo cui il nuovo contesto geopolitico ha portato il paese a ridare slancio ai colloqui che erano stati congelati nel 2013. La spinta arriva mentre Bruxelles rilancia l’allargamento dell’Ue, anche in chiave di sicurezza, e dopo decisioni degli Stati Uniti che hanno colpito Reykjavík con dazi, oltre alle minacce del presidente Donald Trump di annettere la Groenlandia.

Attesa la data del voto

Nelle prossime settimane il parlamento islandese dovrebbe fissare la data del voto. Secondo la Commissione europea, il dibattito sull’allargamento non è più solo economico ma strategico. La presidente Ursula von der Leyen ha definito la cooperazione con l’Islanda un fattore di stabilità in un contesto globale volatile. In caso di esito favorevole del referendum, l’Islanda potrebbe diventare il prossimo Paese a entrare nell’Ue, prima di altri candidati ufficiali.

