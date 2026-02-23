In Europa chi è più orgoglioso delle proprie politica ed economia?

Un sondaggio del Pew Research Center mostra che in Europa sono soprattutto svedesi e tedeschi a essere più orgogliosi di politica ed economia. In Svezia il 53% cita il sistema politico, in Germania il 36%. Nei Paesi Bassi pesa anche l’economia. L’Italia è a metà classifica e solo il 5% è fiero della situazione economica
