Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

In Europa chi è più orgoglioso delle proprie politica ed economia?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un sondaggio del Pew Research Center mostra che in Europa sono soprattutto svedesi e tedeschi a essere più orgogliosi di politica ed economia. In Svezia il 53% cita il sistema politico, in Germania il 36%. Nei Paesi Bassi pesa anche l’economia. L’Italia è a metà classifica e solo il 5% è fiero della situazione economica

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ