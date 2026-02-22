Milioni di americani sotto allerta maltempo. Una nuova perturbazione si sta avvicinando sulla costa orientale, dove sono attese forti nevicate in particolare a Boston e a New York. Nella Grande Mela le autorità sono in allerta e il sindaco Zohran Mamdani sta seguendo da vicino i preparativi. L'allarme è previsto fino a domani e si prevedono forti disagi ai trasporti. Gli aeroporti di New York hanno già iniziato a cancellare voli e per le strade la situazione non sarà migliore.