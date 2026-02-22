Una potente bufera è attesa sulla costa orientale degli Stati Uniti, portando nevicate significative lungo il corridoio della I-95 e mettendo la città della Grande Mela sotto allerta per la prima volta dopo quasi un decennio
Milioni di americani sotto allerta maltempo. Una nuova perturbazione si sta avvicinando sulla costa orientale, dove sono attese forti nevicate in particolare a Boston e a New York. Nella Grande Mela le autorità sono in allerta e il sindaco Zohran Mamdani sta seguendo da vicino i preparativi. L'allarme è previsto fino a domani e si prevedono forti disagi ai trasporti. Gli aeroporti di New York hanno già iniziato a cancellare voli e per le strade la situazione non sarà migliore.
Attesa bufera di neve a Est, allerta per 50 mln abitanti
Oltre 50 milioni di americani si preparano a condizioni meteorologiche severe. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza oltre che nella Grande Mela anche altre 21 contee, dove gli accumuli di neve potrebbero raggiungere i 60 centimetri. La Guardia nazionale sarà pronta a intervenire. Anche il New Jersey ha proclamato lo stato di emergenza in tutti i suoi 21 distretti a partire da mezzogiorno di domenica, con le autorità che invitano la popolazione a restare a casa. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un'allerta bufera per il sud del Delaware, la costa del New Jersey, New York, Long Island e parte del Connecticut costiero, per la forte probabilità di oltre 30 centimetri di neve accompagnati da raffiche di vento capaci di creare condizioni di bufera. Sono inoltre in vigore allerte per possibili inondazioni costiere dalla zona del Delaware fino al New England meridionale.
