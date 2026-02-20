I Paesi del mondo più orgogliosi della propria cultura? Italia prima

Nel quadro di un'indagine che ha coinvolto ben 25 Paesi del mondo, l'Italia è in testa alla classifica: il patrimonio artistico e culturale della Penisola è indicato come principale motivo di orgoglio nazionale. Ma in ogni Paese variano quelli che sono percepiti come punti di forza e non mancano, in basso al ranking, le "giovani nazioni" in cui si fatica a trovare motivi per cui essere orgogliosi. Vediamo i dati della ricerca