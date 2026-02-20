A Osaka un donatore anonimo regala 21 kg d'oro per la rete idrica

Un donatore anonimo ha consegnato al governo municipale di Osaka, in Giappone, 21 chilogrammi di lingotti d'oro per un valore di 566 milioni di yen, pari a circa 3 milioni di euro, da destinare al rinnovamento della rete idrica cittadina. Lo ha fatto sapere il sindaco Hideyuki Yokoyama durante una conferenza stampa. "È una cifra sbalorditiva", ha dichiarato Yokoyama, ammettendo di essere "rimasto senza parole e scioccato" dalla generosità del gesto. La somma, definita "senza precedenti" dall'ufficio acquedotti per una donazione finalizzata al sistema idrico, è stata versata lo scorso novembre.

A Osaka solo nel 2025 registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale

Osaka è una metropoli di 2,8 milioni di abitanti e gran parte della rete idrica risale al dopoguerra, periodo di rapida crescita economica del Paese. Secondo i dati dell'ufficio acquedotti, solo nell'arco dello scorso anno si sono registrati 92 casi di perdite idriche sotto il manto stradale, e i lavori di sostituzione delle tubature hanno subito rallentamenti a causa del superamento dei costi preventivati rispetto al budget iniziale. La donazione in oro, convertibile in liquidità, offre dunque una risorsa straordinaria per accelerare gli interventi di manutenzione straordinaria. La questione delle condutture idriche e fognarie rappresenta un'emergenza strutturale per molte municipalità giapponesi. Lo scorso anno, nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, un camion e il conducente furono inghiottiti da una voragine causata dal collasso di una fognatura sotto un incrocio, e furono necessari tre mesi, durante complesse operazioni di ricerca e di messa in sicurezza del terreno, prima del recupero dell'uomo, privo di vita.