Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo Giappone, forti nevicate causano 46 morti e quasi 600 feriti

Mondo
©Getty

Quasi tre settimane di forti nevicate hanno causato vittime e disagi. La maggior parte sono persone anziane morte mentre tentavano di rimuovere la neve

ascolta articolo

E' di almeno 46 morti il bilancio delle forti nevicate che dal 20 gennaio si sono abbattute sul Giappone. L'aggiornamento è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e delle calamità. Secondo il giornale Asahi Shimbun la maggior parte delle vittime sono persone anziane morte mentre tentavano di rimuovere la neve. Solo nella prefettura di Niigata si contano 17 morti.

2259153437 - ©Getty

Tre settimane di forti nevicate

Le quasi tre settimane di forti nevicate hanno causato anche 558 feriti. Le nevicate continue dalla fine di gennaio hanno sepolto le comunità del nord del Paese e causato caos nel traffico, in particolare lungo la costa che si affaccia sul Mar del Giappone. Molti incidenti mortali sono avvenuti quando cumuli di neve sono caduti sui residenti dai tetti. 

©Getty

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, attacco russo su a Odessa: black out in tre comunità. LIVE

live Mondo

Gli insediamenti di tre comunità nella regione di Odessa sono rimasti parzialmente...

Iran: "Pronti a diluire uranio, in cambio di revoca sanzioni". LIVE

live Mondo

Un uranio "diluito", e quindi non più utile a realizzare ordigni nucleari, in cambio della...

Maltempo Giappone, forti nevicate causano 46 morti e quasi 600 feriti

Mondo

Quasi tre settimane di forti nevicate hanno causato vittime e disagi. La maggior parte sono...

Caso Epstein, la denuncia: “Nei file censurati nomi di sei uomini”

Mondo

Secondo i membri del Congresso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe oscurato il...

L'appello di Macron: “Debito comune Ue per finanziare difesa e Ia”

Mondo

L’intervista del presidente francese a 7 quotidiani sulla sua “dottrina economica europea”....

Mondo: I più letti