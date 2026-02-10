Maltempo Giappone, forti nevicate causano 46 morti e quasi 600 feriti

Quasi tre settimane di forti nevicate hanno causato vittime e disagi. La maggior parte sono persone anziane morte mentre tentavano di rimuovere la neve

E' di almeno 46 morti il bilancio delle forti nevicate che dal 20 gennaio si sono abbattute sul Giappone. L'aggiornamento è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e delle calamità. Secondo il giornale Asahi Shimbun la maggior parte delle vittime sono persone anziane morte mentre tentavano di rimuovere la neve. Solo nella prefettura di Niigata si contano 17 morti.