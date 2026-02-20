Tra i nomi comparsi nei documenti del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e morto suicida in carcere, c'è anche quello dell'attrice e modella Chiara Baschetti. Nei suoi confronti Epstein avrebbe nutrito un forte interesse e avrebbe cercato in tutti i modi di incontrarla e contattarla. Baschetti però non ha mai risposto
Emergono nuovi dettagli dai file di Jeffrey Epstein. Tra i nomi comparsi nei documenti del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e morto suicida in carcere, c'è anche quello dell'attrice e modella Chiara Baschetti, nei confronti della quale Epstein avrebbe nutrito un forte interesse. Secondo alcune ricostruzioni e come avrebbe raccontato lo stesso finanziere in una mail, l'imprenditore si sarebbe invaghito di lei dopo averla incontrata a New York mentre girava una pubblicità. Da quel momento avrebbe cercato in tutti i modi di incontrarla e contattarla, ma Baschetti non ha mai risposto.
Chiara Baschetti e gli inviti di Epstein
Baschetti avrebbe declinato anche l'offerta di una cena con lui e Woody Allen a Parigi. “Non l’ho mai incontrato, il mio istinto mi ha guidata. Spero che le vittime possano trovare pace”, ha detto l'attrice. Nata a Santarcangelo nel 1987, l'attrice ha debuttato al cinema nel film “Ma che bella sorpresa”, poi nella fiction “L'isola di Pietro” e ne “Il Paradiso delle signore”.