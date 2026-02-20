Tra i nomi comparsi nei documenti del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e morto suicida in carcere, c'è anche quello dell'attrice e modella Chiara Baschetti. Nei suoi confronti Epstein avrebbe nutrito un forte interesse e avrebbe cercato in tutti i modi di incontrarla e contattarla. Baschetti però non ha mai risposto

Emergono nuovi dettagli dai file di Jeffrey Epstein. Tra i nomi comparsi nei documenti del finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e morto suicida in carcere, c'è anche quello dell'attrice e modella Chiara Baschetti, nei confronti della quale Epstein avrebbe nutrito un forte interesse. Secondo alcune ricostruzioni e come avrebbe raccontato lo stesso finanziere in una mail, l'imprenditore si sarebbe invaghito di lei dopo averla incontrata a New York mentre girava una pubblicità. Da quel momento avrebbe cercato in tutti i modi di incontrarla e contattarla, ma Baschetti non ha mai risposto.