Perù, José María Balcázar nuovo presidente ad interim

Avvocato e deputato del partito di sinistra Perú Libre, José María Balcázar ha sconfitto al secondo turno María del Carmen Alva, grande favorita. L'83enne dovrà lasciare l’incarico il 28 luglio, il giorno in cui si festeggia l’indipendenza del Paese e in cui, per tradizione, si insedia il nuovo governo.

Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio. In un contesto di forte instabilità politica, il Parlamento di Lima ha eletto José María Balcázar, che guiderà la nazione dopo la destituzione del predecessore José Jerí. La nomina è giunta inaspettata: Balcázar, avvocato e deputato del partito di sinistra Perú Libre (stessa formazione di Pedro Castillo), ha sconfitto al secondo turno María del Carmen Alva, grande favorita. La vittoria è stata possibile grazie al sostegno della sinistra e di altre forze parlamentari moderate. Il nuovo vertice dovrà tentare di riportare la governabilità nel Paese logorato da continue crisi istituzionali.