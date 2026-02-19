Offerte Sky
Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato all'ergastolo

Mondo

Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997

ascolta articolo

Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Sul Yeol all'ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997. 

 

La condanna per aver tentato di imporre la legge marziale

La condanna per insurrezione arriva a seguito della sentenza relativa a un altro processo, quello legato al suo tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre 2024. Yoon è stato condannato a cinque anni di carcere da un giudice di Seul per ostruzione alla giustizia e altre accuse . La sentenza è la prima di una serie di verdetti nei confronti dell'ex leader.

