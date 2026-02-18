Offerte Sky
Mondo

Perché il Perù continua a cambiare presidente

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dal 2018 a oggi il Paese ne ha visti salire al potere e perderlo ben otto: la maggior parte è stata rimossa dal parlamento che ha la possibilità di farlo con grande facilità e l'ultimo della lista è stato il presidente ad interim Josè Jerì. Il sistema di equilibrio di poteri si è trasformato in una ghigliottina. I continui avvicendamenti sono il segnale di una profonda fragilità, dell'inconsistenza politica e del prevalere degli interessi di parte

