Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

"Trovamenu.it": l'Ai che trova il ristorante giusto (senza recensioni)

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


Dopo il successo di leggimenu.it, la startup romana di Alessio Marzo e Chiara Ercoli lancia trovamenu.it: una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per abbinare desideri, piatti e atmosfera al locale ideale. L’obiettivo è superare il modello delle recensioni online, spesso inquinate da giudizi falsi o manipolati, e ribaltare il processo di scelta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ