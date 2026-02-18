"Trovamenu.it": l'Ai che trova il ristorante giusto (senza recensioni)



Dopo il successo di leggimenu.it, la startup romana di Alessio Marzo e Chiara Ercoli lancia trovamenu.it: una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per abbinare desideri, piatti e atmosfera al locale ideale. L’obiettivo è superare il modello delle recensioni online, spesso inquinate da giudizi falsi o manipolati, e ribaltare il processo di scelta