Cina, robot umanoidi al centro dello spettacolo del Capodanno Lunare

L'incredibile spettaccolo è andato in onda nel corso del programma tv più visto in Cina, il Gala del Festival di Primavera della Cctv. Quattro startup emergenti di robot umanoidi, ovvero Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab, hanno infatti presentato i loro prodotti nel corso dell'evento televisivo paragonabile al Super Bowl per gli Stati Uniti

Spettacolo e tecnologia in un unico momento televisivo. E' quanto andato in scena nel corso del programma tv più visto in Cina, il Gala del Festival di Primavera della Cctv, che tra l'altro svolge un ruolo importante nelle celebrazioni per il capodanno lunare. In questa circostanza è stata presentata in anteprima la politica industriale all'avanguardia del Paese e, in particolare, l'obiettivo di Pechino di dominare il comparto dei robot umanoidi.

La performance in tv

Quattro startup emergenti di robot umanoidi, ovvero Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab, hanno infatti presentato i loro prodotti al Gala, evento televisivo paragonabile al Super Bowl per gli Stati Uniti. I primi tre sketch del programma hanno visto come protagonisti i robot umanoidi. In una lunga dimostrazione di arti marziali, oltre una dozzina di umanoidi Unitree ha eseguito particolari e sofisticate sequenze di combattimento attraverso l'utilizzo di spade, bastoni e nunchaku a stretto contatto con giovani performer umani.

Le sequenze di combattimento

Le sequenze di combattimento hanno incluso una tecnica che imita i movimenti traballanti e le cadute all'indietro dello stile di arti marziali cinese "boxe da ubriachi", mostrando anche innovazioni nel coordinamento multi-robot e nel recupero degli errori, nelle quali un robot può rialzarsi dopo essere caduto. Lo sketch di apertura del programma ha presentato poi anche il chatbot "AI Doubao" di Alibaba, mentre quattro robot umanoidi Noetix sono apparsi accanto ad attori umani in uno sketch comico e i robot MagicLab si sono esibiti in una danza sincronizzata con artisti umani sullo sfondo della canzone "We Are Made in China".