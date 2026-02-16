Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune già nel 2023

Proseguono le indagini sulla tragedia del bar Le Constellation a Crans Montana, mentre emergono nuovi dettagli sul tema della sicurezza. Come riporta l'emittente svizzera Rts, sarebbe emerso un documento del 2023 del Comune di Crans Montana, contenente tutte le segnalazioni relative alle disfunzioni dell'amministrazione, che non sarebbe mai stato consegnato alla magistratura. Il legale delle famiglie delle vittime, l'avvocato Romain Jordan, ha già avviato una causa civile nei confronti dell'amministrazione.

Il documento del Comune di Crans Montana

Il documento, datato 31 agosto 2023, riguarda "un audit sommario sul modo di funzionare del Comune di Crans-Montana in termini di management, organizzazione e comunicazione". Il dossier, noto solo ai membri dell'esecutivo comunale e ai capi servizio, metteva in evidenza "casi disciplinari non gestiti o ignorati" e "rifiuti di incarichi" da parte di alcuni dipendenti. All'interno delle carte veniva segnalata anche la mancanza di mezzi. "Le risorse, il personale e il tempo a disposizione rispetto alle missioni attese (dai capi servizio) sono inadeguati", si legge nel documento. E poi: "Questa situazione genera un sovraccarico di lavoro in alcuni servizi e ritardi nelle scadenze". Questa problematica, spiega Rsi, riguarda direttamente il servizio incaricato dei controlli antincendio.