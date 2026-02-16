Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune già nel 2023

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune nella sicurezza già nel 2023

Mondo

Secondo l'emittente svizzera Rts, sarebbe emerso un documento del 2023, contenente tutte le segnalazioni relative alle disfunzioni dell'amministrazione, che non sarebbe mai stato consegnato alla magistratura. Nel dossier veniva segnalata la "mancanza di mezzi", soprattutto in tema di sicurezza

ascolta articolo

Proseguono le indagini sulla tragedia del bar Le Constellation a Crans Montana, mentre emergono nuovi dettagli sul tema della sicurezza. Come riporta l'emittente svizzera Rts, sarebbe emerso un documento del 2023 del Comune di Crans Montana, contenente tutte le segnalazioni relative alle disfunzioni dell'amministrazione, che non sarebbe mai stato consegnato alla magistratura. Il legale delle famiglie delle vittime, l'avvocato Romain Jordan, ha già avviato una causa civile nei confronti dell'amministrazione. 

Il documento del Comune di Crans Montana

Il documento, datato 31 agosto 2023, riguarda "un audit sommario sul modo di funzionare del Comune di Crans-Montana in termini di management, organizzazione e comunicazione". Il dossier, noto solo ai membri dell'esecutivo comunale e ai capi servizio, metteva in evidenza "casi disciplinari non gestiti o ignorati" e "rifiuti di incarichi" da parte di alcuni dipendenti. All'interno delle carte veniva segnalata anche la mancanza di mezzi. "Le risorse, il personale e il tempo a disposizione rispetto alle missioni attese (dai capi servizio) sono inadeguati", si legge nel documento. E poi: "Questa situazione genera un sovraccarico di lavoro in alcuni servizi e ritardi nelle scadenze". Questa problematica, spiega Rsi, riguarda direttamente il servizio incaricato dei controlli antincendio.

Vedi anche

Crans Montana, Vocat: controlli non spettano a vigili fuoco
FOTOGALLERY

Strage Crans Montana, le foto del Le Constellation dopo l'incendio
1/9
Mondo

Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo

Un dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 scatti mostra la situazione al 'Le Constellation' dopo l’incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Le immagini sono riportate negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Trovata morta in Grecia Dana Eden, produttrice della serie tv Teheran

Mondo

Aveva 52 anni ed è stata trovata senza vita da suo fratello nella camera d’albergo ad Atene dove...

Ucraina, Mosca: "Regime Kiev è cellula terroristica internazionale"

live Mondo

Alla vigilia del nuovo ruond di negoziati che si terrà domani a Ginevra, Mosca rilancia l'idea...

Usa-Iran, domani a Ginevra nuovi colloqui sul nucleare. LIVE

live Mondo

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è arrivato a Ginevra per i colloqui in programma...

Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune già nel 2023

Mondo

Secondo l'emittente svizzera Rts, sarebbe emerso un documento del 2023, contenente tutte le...

Alexei Navalny, due anni fa la morte dell'oppositore russo: chi era

Mondo

Attivista e blogger, per anni è stato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin. Al...

29 foto

Mondo: I più letti