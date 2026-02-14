Ad annunciarlo è stato il Comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi. L'attacco ha colpito un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti, uccidendo tre persone. Il bilancio delle vittime da settembre sale oggi ad almeno 133 morti

Gli Stati Uniti hanno portato a termine un altro attacco nel Mar dei Caraibi contro un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti. Nel raid, annunciato dal Comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi, sono morte tre persone. Non è stato reso noto il punto esatto in cui l'attacco è avvenuto. Il bilancio delle vittime da settembre sale oggi ad almeno 133 morti. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump non ha mai fornito prove concrete a sostegno dell'affermazione che le imbarcazioni prese di mira fossero effettivamente coinvolte nel narcotraffico.

L'operazione Messico-Usa nel Pacifico

L'attacco è avvenuto a distanza di pochi giorni dal sequestro, da parte della Marina messicana e della Guardia costiera statunitense, di diverse tonnellate di cocaina durante un'operazione coordinata nell'Oceano Pacifico. L'operazione era stata condotta nell'ambito della cooperazione bilaterale e al di fuori della zona economica esclusiva e delle acque territoriali messicane. "Sono stati sequestrati circa 188 pacchi, equivalenti a diverse tonnellate di sospetta cocaina", aveva indicato la Marina messicana specificando che sono stati scoperti a bordo di un'imbarcazione in navigazione a ovest dell'isola di Clarion, a circa 1.100 chilometri dal porto di Manzanillo, nello Stato occidentale di Colima. La Marina aveva anche riferito dell'arresto di diverse persone, senza specificarne il numero.