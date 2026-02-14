Agua Dulce, una tra le più belle e famose spiagge della capitale peruviana, sarà inaccessibile nella giornata di domenica. "Questa misura è un modo per sensibilizzare i vacanzieri sull'inquinamento che generano sulle spiagge", ha detto alla stampa il sindaco del distretto di Chorrillos a Lima, Richard Cortez

Il sindaco del distretto di Chorillos: “Misura volta a sensibilizzare i vacanzieri”

È la prima volta che una misura di questo tipo viene effettuata sulla popolare spiaggia di Agua Dulce, ma il comune ritiene che sia l'unico modo per rendere consapevoli le 70.000 persone che la visitano da venerdì a domenica. "Questa misura è un modo per sensibilizzare i vacanzieri sull'inquinamento che generano sulle spiagge", ha detto alla stampa il sindaco del distretto di Chorrillos a Lima, Richard Cortez. Tra le 20 tonnellate di spazzatura che si accumulano ogni fine settimana, le squadre di pulizia hanno trovato questa settimana, oltre a centinaia di bottiglie di plastica, pannolini, rifiuti organici, cibo e mezzo maiale arrosto sepolto sotto la sabbia. "Siamo qui da anni. Non si tratta di una situazione di un'estate" ha detto l’autorità.