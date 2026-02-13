Robert Kennedy Jr: "Non temo i germi, sniffavo cocaina sul water"

Offerte Sky
Robert Kennedy Jr in un podcast: "Non temo i germi, sniffavo cocaina dai bordi del water"

Mondo
©Ansa

Il segretario alla Salute Usa ha raccontato a Theo Von la sua storia di dipendenza, parlando delle riunioni di recupero durante il Covid e definendo la sobrietà una questione di "sopravvivenza". Sui social non sono mancate le critiche

ascolta articolo

“Non ho paura dei germi. Sniffavo cocaina dai sedili del water.” A pronunciare la frase è stato Robert F. Kennedy Jr, segretario alla Salute degli Stati Uniti, durante un episodio recente del podcast This Past Weekend condotto dal comico e podcaster Theo Von. Nel corso della conversazione, i due hanno parlato apertamente del loro passato con la tossicodipendenza, tema su cui Kennedy si è espresso più volte negli anni. 

“Durante il Covid le riunioni erano clandestine”

Kennedy ha raccontato di aver continuato a frequentare quotidianamente incontri di recupero anche durante la pandemia, nonostante le restrizioni. "Li hanno chiusi durante il Covid", ha spiegato riferendosi alle riunioni di riabilitazione. "Noi abbiamo continuato a farle dal vivo ogni giorno, ma era una specie di gruppo pirata". Il segretario alla Salute ha spiegato che per lui partecipare agli incontri era una questione di sopravvivenza personale: "So che questa malattia mi ucciderà se non la tratto". Per questo, ha aggiunto, non temeva il contagio: "Non ho paura di un germe". 

Una lunga storia di dipendenza

Kennedy ha una storia familiare segnata dall’abuso di sostanze e ha parlato pubblicamente in passato della propria dipendenza da eroina. Lo scorso aprile aveva raccontato di aver iniziato a 15 anni, dopo aver provato l’LSD. Negli anni successivi ha più volte descritto il percorso verso la sobrietà come un processo lungo e centrale nella sua vita. Durante il podcast ha ribadito che per lui la partecipazione quotidiana alle riunioni resta essenziale: "Se non la tratto, mi uccide. Per me è sopravvivenza". 

I 100 milioni per il recupero dalle tossicodipendenze

Le dichiarazioni arrivano poche settimane dopo l’annuncio di uno stanziamento federale da 100 milioni di dollari per nuovi finanziamenti nell’ambito di un programma pilota dedicato alla lotta alla homelessness e al recupero dalle dipendenze in otto città americane. Il piano segue un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump, intitolato "The Great American Recovery Initiative". 

Le critiche sui social

Le parole di Kennedy hanno rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando reazioni contrastanti. Tra le risposte più critiche, quella dell’account ufficiale su X della governatrice di New York, Kathy Hochul, che ha commentato con un laconico: "Si vede". Un nuovo episodio che riporta al centro dell’attenzione pubblica lo stile diretto e spesso controverso del segretario alla Salute, in un momento in cui la gestione delle politiche sanitarie e delle dipendenze resta uno dei dossier più delicati dell’amministrazione americana.

