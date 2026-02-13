Offerte Sky
Mondo

Addio all'Endangerment Finding: Trump e il negazionismo di Stato

Daniele Moretti

©Getty

La decisione dell’amministrazione Trump di revocare l’“endangerment finding” dell’EPA del 2009 non è una svolta improvvisa, ma il compimento di un’agenda di svuotamento della politica climatica federale che attraversa il trumpismo fin dal primo mandato. Preannunciata nella retorica presidenziale, nei documenti programmatici conservatori e nelle audizioni dei suoi uomini chiave, questa mossa non cambia la natura del progetto politico: lo rende più esplicito, più radicale e soprattutto più difficile da invertire

