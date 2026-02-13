La donna è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il New York Times riporta inoltre parecchi dettagli che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein e l'avvocata
Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la pubblicazione di milioni di pagine di documenti su Jeffrey Epstein. La notizia è riportata dalle principali testate statunitensi. La donna, 54 anni, ex consulente legale della Casa Bianca sotto la presidenza Obama, in una dichiarazione alla Cnn ha affermato: "La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs. Oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall'incarico dal 30 giugno 2026".
Il commento di Solomon
David Solomon, Ceo di Goldman Sachs, ha dichiarato alla Cnn: "Durante il suo mandato, Kathy è stata una consulente legale straordinaria e le siamo grati per il suo contributo e i suoi validi consigli su una vasta gamma di questioni legali di grande rilevanza per lo studio. Essendo una delle professioniste più affermate nel suo campo, Kathy è stata anche una mentore e un'amica per molti dei nostri collaboratori, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione".
I documenti
Scrive il New York Times che, nei materiali pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, si evincerebbe la lunga relazione della Ruemmler con Epstein. Lei e i rappresentanti di Goldman confermano di avere avuto un rapporto strettamente professionale ma email, messaggi e fotografie dimostrerebbero altro. Prima di entrare in Goldman, nel 2020, Ruemmler era consulente, confidente e amica di Epstein, scrive ancora il quotidiano statunitense, tanto da rivolgersi a lui con gli epiteti di "tesoro" e "zio Jeffrey". Epstein, a sua volta, le avrebbe fornito consigli di carriera per il suo passaggio a Goldman, presentandola a noti imprenditori e ricoprendola di regali (trattamenti spa, viaggi di lusso e articoli di moda).
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso