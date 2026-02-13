La donna è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il New York Times riporta inoltre parecchi dettagli che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein e l'avvocata ascolta articolo

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la pubblicazione di milioni di pagine di documenti su Jeffrey Epstein. La notizia è riportata dalle principali testate statunitensi. La donna, 54 anni, ex consulente legale della Casa Bianca sotto la presidenza Obama, in una dichiarazione alla Cnn ha affermato: "La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs. Oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall'incarico dal 30 giugno 2026".

Il commento di Solomon David Solomon, Ceo di Goldman Sachs, ha dichiarato alla Cnn: "Durante il suo mandato, Kathy è stata una consulente legale straordinaria e le siamo grati per il suo contributo e i suoi validi consigli su una vasta gamma di questioni legali di grande rilevanza per lo studio. Essendo una delle professioniste più affermate nel suo campo, Kathy è stata anche una mentore e un'amica per molti dei nostri collaboratori, e ci mancherà. Ho accettato le sue dimissioni e rispetto la sua decisione".