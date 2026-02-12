Questa estate la Svizzera voterà su una proposta del partito di estrema destra Udc volta a limitare la popolazione del Paese a 10 milioni, una mossa che metterebbe a repentaglio accordi chiave con l'Ue e, secondo gli oppositori, paralizzerebbe l'economia. Lo scrive il Guardian. Il governo ha dichiarato che il referendum sull'iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni", fortemente osteggiata da entrambe le camere del Parlamento e dal mondo imprenditoriale e dei servizi finanziari, si terrà il 10 giugno. La proposta obbligherebbe il governo e il parlamento svizzero ad agire qualora la popolazione permanente del Paese, attualmente pari a 9,1 milioni, superasse i 9,5 milioni, negando l'ingresso ai nuovi arrivati, compresi i richiedenti asilo e le famiglie dei residenti stranieri. Se la popolazione raggiungesse i 10 milioni, entrerebbero in vigore ulteriori restrizioni e, se i numeri non dovessero iniziare a diminuire, il governo sarebbe costretto a ritirarsi dall'accordo di libera circolazione con l'Ue, di gran lunga il suo più grande mercato di esportazione. Negli ultimi dieci anni la popolazione svizzera è cresciuta circa cinque volte più velocemente della media degli stati membri dell'UE circostanti, poiché il suo successo economico ha attratto sia lavoratori poco qualificati sia espatriati aziendali ben pagati. Secondo i dati del governo, circa il 27% dei residenti svizzeri non ha la cittadinanza svizzera. L'Udc, il più grande partito politico del Paese, afferma che "l'esplosione demografica" sta gonfiando gli affitti e mettendo a dura prova le infrastrutture e i servizi pubblici. Il partito, che si è classificato primo in ogni elezione dal 1999 , conduce da tempo una campagna contro l'immigrazione, denunciando i crimini commessi dagli stranieri e pubblicando immagini di coltelli insanguinati, criminali incappucciati, pugni e donne spaventate.