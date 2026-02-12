Francia, a causa della tempesta Nils un morto 850.000 case senza luce

L'uomo è morto dopo essere stato colpito dalla caduta di un ramo vicino a Dax, nel dipartimento delle Landes, dove le raffiche di vento hanno superato i 160 chilometri orari durante la notte. Il violento fenomeno meteorologico ha portato le autorità a dichiarare l'allerta rossa per inondazioni, forti venti e valanghe

La tempesta Nils ha fatto il primo morto in Francia. Sono circa 850.000 le utenze senza energia elettrica a causa del maltempo che ha colpito il sud del Paese. Lo comunica il gestore Enedis. Le regioni più colpite sono quelle di Nouvelle-Aquitaine, con 485.000 utenze colpite dal blackout, e Occitanie (318.000).

La vittima è un camionista

L'uomo è morto dopo essere stato colpito dalla caduta di un ramo vicino a Dax, nel dipartimento delle Landes, dove le raffiche di vento hanno superato i 160 chilometri orari durante la notte, ha riferito la prefettura. Secondo il quotidiano Sud-Ouest, che ha riportato l'incidente, numerosi alberi e linee elettriche sono stati abbattuti nella regione, con i vigili del fuoco intervenuti nelle prime ore del mattino per oltre 200 incidenti. Stamane le regioni piu' colpite dall'interruzione di corrente risultano essere la Nuova Aquitania e l'Occitania, ha riferito il gestore della rete Enedis, che ha mobilitato mille tecnici Enedis e quattrocento dipendenti delle aziende fornitrici perché intervengano non appena le condizioni lo consentiranno.