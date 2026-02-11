Offerte Sky
Madagascar, la tempesta Gezani causa morti e feriti

Mondo

Il Madagascar è stato colpito dalla tempesta tropicale Gezani, provocando la morte di almeno nove persone

