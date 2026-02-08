Sullo sfondo una nazione divisa tra chi chiede riforme democratiche e un establishment conservatore ascolta articolo

Dopo aver cambiato tre primi ministri in poco più di due anni, la Thailandia è andata al voto con la speranza di spezzare il lungo ciclo di instabilità politica e stagnazione economica. Sullo sfondo rimane però un Paese diviso tra chi chiede riforme democratiche e un establishment conservatore determinato a mantenere il potere saldamente nelle proprie mani. Al di là dell’alta affluenza e dietro la facciata di democrazia, a muovere i fili della politica di Bangkok rimangono istituzioni non-elette: le forze armate, che si vedono come il bastione a difesa della monarchia, ma che negli ultimi venti anni hanno rovesciato con un golpe i governi espressione della volontà popolare. O la draconiana legge sulla lesa maestà che punisce con pene fino a 15 anni di carcere chi osa criticare il Palazzo Reale.

Oltre a scandali politici e a disastri naturali, gli ultimi mesi sono stati segnati in Thailandia dall'esplosione per due volte dagli scontri militari sul confine conteso con la Cambogia. Il conflitto con la Cambogia è stato usato dalla politica per alimentare il nazionalismo. Una mossa che sembrerebbe aver premiato il Bumjaithai: il partito conservatore dell'attuale primo ministro che dovrebbe raddoppiare i seggi nel prossimo parlamento di Bangkok. L'opposizione liberale e riformatrice del Partito Popolare si conferma comunque tra le più grandi forze del Paese. La forza politica che aveva sfidato il palazzo reale, le forze armate e i grandi monopoli industriali - diventando così il più grande partito della Thailandia - è stata già costretta a cambiare nome e leadership attraverso sentenze di tribunale e a oltre a dover mettere da parte le riforme la proposta di riformare la legge sulla lesa maestà.