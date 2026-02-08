Si tiene oggi, 8 febbraio, il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Portogall o. Dalle ore 8 i lusitani sono chiamati a scegliere il nuovo capo dello Stato tra Antonio Jose Seguro, candidato dei Socialisti, e Andre ​Ventura, leader del partito di estrema destra Chega. È la prima volta in 40 anni che si è reso necessario il secondo turno, poiché nessuno degli undici candidati ha ottenuto il necessario 50%+1 dei voti per essere eletto direttamente il 18 gennaio. Lo spoglio dei voti inizierà alla chiusura delle urne nelle Azzorre, che avverrà alle ore 19 locali (le 21 in Italia). Il ruolo del presidente in Portogallo è largamente cerimoniale, pur avendo il potere di sciogliere il Parlamento e convocare elezioni in caso di crisi. Ha anche la possibilità di bloccare una legge, anche se il Parlamento può superare il veto.

Chi sono i due candidati

Al primo turno Antonio Jose Seguro ha ottenuto il 31,1% dei voti. Ha 63 anni, e ha guidato il Partito Socialista fino al 2014 prima di perdere la guida del movimento in favore di Antonio Costa. Da allora era rimasto lontano dalla scena politica. Si è presentato come il candidato di una sinistra moderata, intenzionato a mediare le tensioni politiche che hanno trascinato il Portogallo al voto due volte negli ultimi anni. Lo sfidante è Andre ​Ventura, che ha ottenuto il 23,5% dei voti al primo turno: 43 anni, leader del movimento di estrema destra Chega, ha fondato il partito sette anni fa e oggi è la principale forza di opposizione. Ventura ha promesso di essere un presidente “interventista”, per contrastare la da lui denunciata corruzione del sistema politico.

Cosa dicono i sondaggi

L’attuale presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, era in carica dal 2016 e in base alla Costituzione del Portogallo non aveva la possibilità di correre per un terzo mandato consecutivo di cinque anni. Gli ultimi sondaggi prima del ballottaggio hanno previsto la vittoria di Antonio Jose Seguro: per gli analisti dovrebbe ottenere una quota di voti compresa tra il 50 e il 60%, e dunque lo sfidante Andre ​Ventura dovrebbe uscire sconfitto dalla sfida. Al primo turno l’affluenza è stata del 52%, la più alta delle Presidenziali negli ultimi quindici anni, e la quantità di persone che si recheranno a votare potrebbe giocare un ruolo cruciale nel decretare chi sarà il vincitore.