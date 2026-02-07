Quattro astronauti decolleranno l'11 febbraio diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, dopo l'evacuazione medica d'emergenza del precedente equipaggio. La Crew-12 viaggerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, per far tornare quanto prima l'equipaggio della Stazione spaziale internazionale a quota sette membri
Quattro astronauti partiranno per riorganizzare la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) mercoledì prossimo, 11 febbraio, dopo un'evacuazione medica d'emergenza del precedente equipaggio. Lo ha annunciato la Nasa. L'equipaggio 12 decollerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX mercoledì mattina, ha dichiarato l'agenzia spaziale statunitense, con un lancio previsto non prima delle 6.01, ora locale.
All'inizio della settimana, SpaceX aveva temporaneamente sospeso i voli dei razzi Falcon 9 per indagare su quella che la Federal Aviation Administration aveva definito una "mancata accensione del motore di stadio 2". "Il veicolo Falcon 9 è autorizzato a tornare in volo", ha dichiarato poi venerdì un portavoce della Federal Aviation Administration all'Afp. La pausa temporanea da parte di SpaceX ha sollevato preoccupazioni sul fatto che il volo Crew-12 potesse essere ritardato. La missione sostituirà la Crew-11, rientrata sulla Terra un mese prima del previsto, nella prima evacuazione medica nella storia della stazione spaziale. Il laboratorio scientifico, che orbita a 400 chilometri sopra la Terra, è da allora composto da un equipaggio ridotto di tre persone. La NASA non ha divulgato dettagli sul problema di salute che ha causato l'interruzione della missione.
La composizione dell'equipaggio è cambiata a novembre, quando il cosmonauta russo Oleg Artemyev è stato improvvisamente sostituito da Andrey Fedyaev. Alcuni media indipendenti russi hanno ipotizzato che Artemyev stesse fotografando e inviando informazioni classificate con il suo telefono. L'agenzia spaziale russa Roscosmos si è limitata a dichiarare che era stato trasferito a un altro incarico. Oltre a Fedyaev, l'equipaggio Crew-12 è composto dagli americani Jessica Meir e Jack Hathaway e dall'astronauta francese Sophie Adenot.